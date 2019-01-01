توتنهام يراقب إيفرتون تمهيداً لضمه في يناير

لاعب جريميو على رادار سبيرز بالإضافة لمهاجم برازيلي آخر

يبحث نادي توتنهام الإنجليزي، إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون سواريز لاعب نادي جريميو في يناير القادم.

إيفرتون ظهر بمستوى مميز مع منتخب البرازيل الصيف الماضي، وقاد الفريق للحصول على لقب كوبا أميركا.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن ستيف هيتشين رئيس الكشافة في توتنهام، يضع صاحب الـ23 سنة كهدف رئيسي له.

وأوضحت أنه تابعه على الطبيعة خلال مباراة الفريق ضد فلامنجو بنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس.

ويطمح توتنهام في إتمام الصفقة، للاستفادة من قدرات إيفرتون، وإمكانية لعبه بمركز الجناح أو المهاجم المتأخر.

ويأتي التعاقد مع البرازيلي تعويضاً لفشل النادي الإنجليزي في التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

لاعب آخر يتابعه توتنهام في الفترة الأخيرة، وهو جابرييل باربوسا مهاجم إنتر المعار لفلامنجو البرازيلي.

باربوسا نجح في تسجيل 19 هدف في 20 مباراة مع فريقه البرازيل، ويعتبر هو الآخر من الأهداف الرئيسية لتوتنهام ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو.