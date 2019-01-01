بيبي يعترف بفقدانه للثقة مع أرسنال

بداية سيئة للدولي الإيفواري مع المدفعجية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف نيكولاس بيبي جناح نادي أرسنال الانجليزي، بفقدانه الكثير من الثقة في بداية رحلته مع المدفعجية هذا الموسم.

بيبي انضم لأرسنال مقابل 80 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي ليل الفرنسي بعد تسجيل 22 هدفاً مع فريقه السابق.

الدولي الإيفواري قال عن البداية السيئة له مع المدفعجية:"في الحقيقة أن الأسابيع الأولى لي لم تكن سهلة أبداً في الدوري الإنجليزي، لست راضياً عن الشكل الذي ظهرت به".

وأضاف:"تأثيري على المباريات ليس بنفس الصورة وكذلك فيما يخص الإحصائيات مع ليل الموسم الماضي".

وتابع:"الأمر كله يتعلق بالثقة في النفس، لا أشعر بالقلق وأثق في العودة مرة أخرى بأقرب وقت ممكن".

فالفيردي يفتح الباب أمام مشاركة ميسي ضد إنتر

ماني: شعرت بالإحباط من صلاح ولكنه صديق رائع

واستكمل:"يجب العمل بجد لأن البريميرليج مختلف تماماً عن أي دوري آخر، كذلك أريد تحسين لغتي الإنجليزية للتأقلم".

يذكر أن بيبي نجح في تسجيل هدفاً وحيداً بـ8 مباريات مع أرسنال هذا الموسم، حيث أحرزه من ركلة جزاء بالفوز على أستون فيلا 3/2.