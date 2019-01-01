بوتشيتينو: أتمنى التحدث عن مستقبلي مع توتنهام لـ5 سنوات قادمة

الضغط متواصل على المدرب الأرجنتيني بسبب تخبط النتائج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه لا يشك أبداً في مدى ولاء لاعبي الفريق له خلال هذه الفترة الصعبة من مسيرته.

توتنهام يحظى ببداية كارثية للموسم الحالي، بعد تخبط الأداء في الدوري الإنجليزي وفقدانه العديد للنقاط.

الأمر وصل لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق 7/2 من بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره، لتزداد الشكوك حول مستقبل بوتشيتينو.

وقال المدرب الأرجنتيني تعليقاً على ذلك:"لا توجد أي شكوك بخصوص اللاعبين، هم يفعلون كل ما بوسعهم من أجل تحقيق الفوز، يلعبون لأنفسهم وعائلاتهم أيضاً".

وأضاف:"مهما تبقى من سنوات على نهاية عقودهم، لا أشك في سعيهم لبذل كل شيء من أجل النادي، الهزيمة من بايرن جاءت بعد الفوز على ساوثامبتون بـ10 لاعبين، لذلك فكرتنا تظل كما هي".

وأما عن مستقبله:"اللحظة الحالية مهمة من أجل التماسك، أتقبل جميع الآراء، هذا الشيء لا يحدث في توتنهام فقط بل كل أندية العالم".

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وتابع:"خلال 5 سنوات ونصف ظللت أتحدث عن مستقبلي، لذلك أتمنى قضاء 5 سنوات أخرى هنا أرد على أسئلتكم بخصوص نفس الشأن".

الجو العام في غرفة الملابس:"مسؤوليتنا تقع في تحليل كل مباراة وإيجاد أفضل وسيلة ممكنة للتحسن، الخسارة من بايرن كانت غريبة ولكن علينا تقبلها ومواصلة العمل".

وجاءت تصريحات بوتشيتينو قبل مواجهة توتنهام مع برايتون، وهو في المركز السادس بالدوري الإنجليزي بـ11 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.