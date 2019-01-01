أرسنال يخطط للتعاقد مع مدافع تورينو

أحد العناصر الأساسية لتشكيل المدرب والتر ماتزاري في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي

يواصل أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، بحثه عن خيارات دفاعية لتعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

خط الدفاع يعتبر نقطة الضعف الأهم لدى أرسنال هذا الموسم، حيث تلقت شباكه 31 هدفاً في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي.

سوق يناير | ماذا يحتاج إنتر في ميركاتو الشتاء؟

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت اهتمام إيمري بالتعاقد مع نيكولاس نكولو لاعب تورينو الإيطالي.

وأشارت إلى أن أرسنال يخطط لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب بـ12 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك لاقتناع إيمري بقدرات المدافع الكاميروني، الذي انضم لتورينو معاراً من ليون، قبل أن يقوم النادي الإيطالي بتفعيل خيار الشراء في عقده.

تعرف على المرشحين لتدريب برشلونة بعد رحيل إيرنستو فالفيردي المتوقع بنهاية الموسم 👇

كمشجع لبرشلونة.. من تتمناه أن يتولي قيادة البارسا في حاله رحيل فالفيردي؟🤔 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 3, 2019

ويعتبر نكولو أحد العناصر الأساسية بتشكيل المدرب والتر ماتزاري، وقاده لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الأوروبي.

محمد صلاح ورياض محرز - من يتفوق هذا الموسم؟

مدافع ليون وموناكو ومارسيليا السابق يمتلك نزعة هجومية أيضاً، حيث سجل هدفين في 19 مباراة له بالدوري.

جدير بالذكر أن الإنجليزي جاري كاهيل مدافع تشيلسي، كان أحد المرشحين للانضمام لأرسنال، لكن يبدو وأنه في طريقه إلى فولهام.