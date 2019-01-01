إيمري يلجأ لطريقة مبتكرة لاختيار قائد أرسنال

حيرة شديدة لدى المدرب الإسباني دفعته لهذا الأسلوب الجديد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف روب هولدينج مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، عن الطريقة التي قرر أوناي إيمري اتباعها لاختيار قائد الفريق.

المدرب الإسباني خرج أكثر من مرة ليؤكد تأجيله قضية اختيار قائد أرسنال، نظراً لوجود العديد من المرشحين.

هولدنج خرج ليتحدث عن الفكرة المبتكرة لإيمري، من أجل حسم الجدل بشكل نهائي بعد الفوز على نوتينجهام فورست 5/0 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

وقال المدافع العائد من الإصابة:"قمنا بعمل تصويت عشوائي هذا الأسبوع وسنرى ما سيحدث بعدها".

وأضاف:"كل لاعب قام بكتابة الاسم الذي يراه الأنسب لقيادة الفريق وأعطاه للمدرب الذي سيتخذ القرار النهائي".

وتابع:"لا أعلم حتى الآن النتيجة ولكن ربما خلال أيام أو بضعة أسابيع".

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وعن ترشيحه:"بالطبع أريد الحصول على الشارة، سيكون شعوراً لا يصدق بالنسبة لي لو أصبحت قائداً لنادي مثل أرسنال".

يذكر أن هولدنج مع ديفيد لويز، جرانيت جاكا، مسعود أوزيل، سوكراتيس باباستاثوبولوس وهيكتور بيليرين، هم المرشحين الأقرب لارتداء شارة الفريق اللندني.