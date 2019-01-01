إصابة صادمة دي خيا تهدد مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

تعرض للإصابة خلال تأدية الواجب الدولي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضربة موجعة قبل اللعب أمام ليفربول الأسبوع القادم في البريميرليج.

الحارس الإسباني دافيد دي خيا، يتواجد مع منتخب بلاده لتأدية الواجب الدولي، في تصفيات يورو 2020.

نجم الشياطين الحمر تعرض للإصابة في الدقيقة 59 من مباراة إسبانيا مع السويد، ليغادر أرضية الملعب وينزل بدلاً منه كيبا أريزابالاجا.

ويبدو موقف الدولي الإسباني غامضاً الآن من المشاركة ضد الريدز، وإمكانية لحاقه بالمباراة المقامة على ملعب أولد ترافورد الأحد القادم.

وهو ما يصب في مصلحة زميله الأرجنتيني سيرجيو روميرو، حيث قد يظهر أمام الريدز كحارس أساسي لأصحاب الأرض والجمهور.

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وعلى الجانب الآخر تزداد متاعب المدرب أولي جونار سولشاير، بسبب سوء النتائج والإصابات، مع وجود شكوك حول مشاركة بول بوجبا وأنطوني مارسيال ضد الريدز.