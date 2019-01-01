الدوري الإنجليزي| إريكسن ينقذ توتنهام بهدف قاتل

نجم السبرز يقودهم لنصر مهم في سباق الأبطال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه برايتون أند هوف ألبيون بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 33 للبريميرليج.

البداية أتت في الدقيقة 21 بواسطة يان فيرتونخن من متابعة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 45+1 حاول ديلي ألي من متابعة أخرى لينجح الدفاع في إبعادها من خط المرمى.

أتى التغيير الأول في الدقيقة 64 بنزول جلين موراي بدلاً من فلورين أندون. وفي الدقيقة 67 كاد داني روز أن يسجل لولا تصدى ماثيو رايان.

وفي الدقيقة 73 أطلق توبي ألديرفايرلد تسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن، ليأتي تبديل توتنهام الأول في الدقيقة 80 بنزول فينسنت يانسن بدلاً من لوكاس مورا.

وفي الدقيقة 82 حل بن ديفيز على حساب فيكتور وانياما، ثم سدد كريستيان إريكسن كرة من بعيد تصدى لهارايان ببراعة.

أخيراً في الدقيقة 88 أطلق إريكسن تسديدة رائعة سجل بها هدف المباراة الوحيد، ليرفع السبرز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، فيما يحتل برايتون المركز السابع عشر، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط التي يحتلها كارديف.