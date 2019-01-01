أليجري يقترب من تدريب توتنهام

قضى الفترة الماضية لتعلم اللغة الإنجليزية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يقترب ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، من الانتقال لنظيره الإنجليزي توتنهام خلال الفترة القادمة.

توتنهام يمر ببداية عصيبة خلال الموسم الحالي، بعد فوزه بمباراتين فقط من أصل 8 مباريات.

الخروج الأخير من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام فريق كولشيستر المغمور، رفع علامات الاستفهام حول مصير المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، كشف عن نية دانيل ليفي رئيس توتنهام، في تعيين أليجري بدلاً من المدرب الارجنتيني.

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وأوضح أن أليجري قضى الأشهر القليلة الماضية، من أجل العمل على تعلم اللغة الإنجليزية، تحسباً لفكرة تدريبه أحد أندية البريميرليج.

وعلى جانب آخر تبدو أيام بوتشيتينو معدودة مع سبيرز، خاصة بعد تلميحه بحفل جوائز الفيفا الأخير بالرغبة في خوض تحدي جديد بعيداً عن النادي اللندني.