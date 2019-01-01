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الدوري الإنجليزي - أرسنال يواصل ملاحقة تشيلسي على المركز الرابع بثنائية في كارديف

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أرسنال يستغل تعثر مانشستر يونايتد ويؤمن المركز الخامس ويلاحق تشيلسي على المركز الرابع

حافظ أرسنال على المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بهدفين دون رد على حساب كارديف في إطار مباريات الجولة الـ 24 من المسابقة.

شوط المباراة الأول لم يرتق إلى مستوى الخطورة من الجانبين، حيث كان الشوط هادئاً في معظم أوقاته وسط سيطرة من لاعبي أرسنال دون أي خطورة على مرمى الضيوف.

الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل ملحوظ من الجانبين، مع استمرار سيطرة أرسنال مع وجود بعض الهجمات على استحياء من لاعبي كارديف.

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وفي الدقيقة 68، أعلن أوباماينج عن أول أهداف الجانرز وكانت من علامة الجزاء، بعدما وضعها على يمين الحارس.

وبمجهود فردي في الدقيقة 83، تمكن لاكازيت من تسجيل الهدف الثاني، لينهي المباراة إكلينيكياً لصالح فريقه، بعدما توغل من الجانب الأيمن حتى وصل لمنطقة جزاء كارديف وأرسل توصيبة سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 47 في المركز الخامس، وبفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يتبقى له مباراة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد كارديف عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز السابع عشر.

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