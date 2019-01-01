الدوري الإنجليزي | آرسنال يفتتح مشواره بالفوز على نيوكاسل

هدف أوباميانج يمنح الجانرز النصر الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال الإنجليزي على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من: دوبرافكا – شار – لاسيليس – داميت – مانكيو – شيلفي – هايدن – لونجستاف – ريتشي – ألميرون – جولينتون

فيما دفع آرسنال بكل من: ليون – ميتلاند نايلز – تشيمبرز – سوكراتيس – مونريال – جيندوزي – تشاكا – مخيتاريان – ويلوك – نيلسون – أوباميانج

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 17 بتسديدة من جولينتون خارج المرمى، وفي الدقيقة 21 أطلق جونجو شيلفي تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 24 سدد هنريك مخيتاريان داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت فوق العارضة. وفي الدقيقة 30 حاول بيير ايميريك أوباميانج ولكنه أهدر الكرة التي تحولت إلى ركنية بفضل تصدي الحارس.

في الدقيقة 54 أجرى نيوكاسل التبديل الأول بخروج شيلفي ونزول جيترو فيليمز، فيما أتى هدف الجانرز في الدقيقة 58 بعد تمريرة من أينسلي ميتلاند نايلز وضعته في موقف انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 65 حل داني سيبايوس المعار من ريال مدريد على حساب جوزيف ويلوك، فيما دفع نيوكاسل بآلان سان ماكسيمان على حساب شين لونجستاف.

وفي الدقيقة 71 أجرى أوناي إيمري مدرب آرسنال تبديله الثاني بنزول نيكولاس بيبي صفقة الصيف الوافدة من ليل، على حساب ريس نيلسون.

بذلك يحتل آرسنال المركز السادس مؤقتاً بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون وبيرنلي وتوتنهام هوتسبر.