الدوري الإماراتي | فيديو - الظفرة ينتصر على بني ياس بجزائية

الظفرة يعود للفوز وبني ياس يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الظفرة الفوز أمام بني ياس بهدف وحيد، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

كاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا المباراة بهدف مبكر بعدما انطلق سهيل المنصوري وراوغ حارس بني ياس بطريقة رائعة، لينفرد بالمرمى، لكن خالد الهاشمي لعب دور الحارس وأبعد تسديدة المنصوري.

الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، شهدت أخطر فرص اللقاء من نصيب الضيوف، بعدما تألق خالد السناني؛ حارس الظفرة، وتصدى لرأسية قوية من مسافة قريبة في رد فعل رائع منه، حارمًا بني ياس من هز شباكه.

وفي الوقت الضائع من الشوط، نجح رومولو أن يسجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء، منحت فريقه ثلاث نقاط مهمة.

الفوز رفع رصيد الظفرة إلى النقطة 27 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 33 في المركز السادس.