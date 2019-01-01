الدوري الإماراتي | فيديو - الظفرة ينتصر على بني ياس بجزائية
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
حقق الظفرة الفوز أمام بني ياس بهدف وحيد، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي الإماراتي.
كاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا المباراة بهدف مبكر بعدما انطلق سهيل المنصوري وراوغ حارس بني ياس بطريقة رائعة، لينفرد بالمرمى، لكن خالد الهاشمي لعب دور الحارس وأبعد تسديدة المنصوري.
لعب دور الحارس ببراعة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩
ظهير #الظفرة #سهيل_المنصوري يراوغ حارس #بني_ياس بمهارة.. ولكن #خالد_الهاشمي كان حاضراً ليبعد الكرة وينقذ مرماه من هدف أول في اللقاء#أبوظبي_الرياضية 3#دوري_الخليج_العربي#الظفرة_بني_ياس pic.twitter.com/FrrN4nzKOZ
الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، شهدت أخطر فرص اللقاء من نصيب الضيوف، بعدما تألق خالد السناني؛ حارس الظفرة، وتصدى لرأسية قوية من مسافة قريبة في رد فعل رائع منه، حارمًا بني ياس من هز شباكه.
ردة فعل خرافية..#خالد_السناني حارس #الظفرة يبدع في الذود عن مرماه#أبوظبي_الرياضية 3#دوري_الخليج_العربي#الظفرة_بني_ياس pic.twitter.com/L0lsk4lt1U— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩
وفي الوقت الضائع من الشوط، نجح رومولو أن يسجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء، منحت فريقه ثلاث نقاط مهمة.
#الظفرة يتقدم على #بني_ياس بهدف من دون رد عبر #رومولو في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول#أبوظبي_الرياضية 3#دوري_الخليج_العربي#الظفرة_بني_ياس pic.twitter.com/EPrhQGasVB— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩
الفوز رفع رصيد الظفرة إلى النقطة 27 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 33 في المركز السادس.
السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه الآن 📢— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ أبريل ٢٠١٩
▪️كم هي تكلفة لاعبي أياكس؟
▪️كم كلّفوا -هؤلاء الشباب- خزينة النادي؟
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