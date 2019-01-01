الدوري الإماراتي - شباب الأهلي يفوز على الوصل والإمارات يبتعد عن منطقة الهبوط

شباب الأهلي يتمسك بالمركز الثاني بفوزه على الوصل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي شباب الأهلي دبي، الفوز على نظيره الوصل، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعتهما بالجولة 20 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم إسماعيل الحمادي بالهدف الأول لشباب الأهلي دبي بالدقيقة 35 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله لوفانور دي سوسا بالهدف الثاني بالدقيقة 43.

وقلص كايو كريا النتيجة بتسجيله هدف لفريق الوصل بالدقيقة 55، عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها في مرمى شباب الأهلي دبي.

وعزز أحمد خليل تقدم فريق شباب الأهلي دبي بهدف ثالث في الدقيقة 77 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله لوفانور دي سوسا الهدف الرابع بالدقيقة 84.

وسجل الهدف الثاني ماتيوس دي سيلفا الهدف الثاني لفريق الوصل في الدقيقة 87 من زمن المباراة.

شباب الأهلي رفع رصيده للنقطة 41 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 23 في المركز التاسع.

وعلى جانب آخر، حقق فريق الإمارات الفوز على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الإمارات.

سجل الهدف الأول للإمارات اللاعب كايو بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل رومولا دوس سانتوس بالدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء.

محمد هلال سجل الهدف الثاني للإمارات بالدقيقة 61، وأضاف صابر خليفة الهدف الثالث بالدقيقة 63.

وسجل رومولا دوس سانتوس هدف تلقيص الفارق للظفرة بالدقيقة 78 من زمن المباراة، لتنتهي بفوز الإمارات.

ورفع الإمارات رصيده للنقطة 15 بالمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد الظفرة عند النقطة 24 في المركز السابع.