أزمة تحكيمية في الإمارات .. استقالة رئيس لجنة الحكام ومطالب بإعادة مباراة

مواجهة النصر وكلباء غير قانونية بحسب خبراء التحكيم

يشهد الدوري الإماراتي خلال الأيام الحالية جدل تحكيمي كبير، على إثر الأخطاء التحكيمية، واعتراض عديد الأندية على الحكام المحليين.

علي حمد؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم باستقالته، رفقة عضو اللجنة صالح المرزوقي، بعد تكرار صدور بيانات من الأندية ضد الحكام خلال الموسم الجاري.

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وتشير بعض التقارير الإماراتية إلى أنه هناك اتجاه للعودة للاعتماد على الحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي، رغم أنه في السنوات الأخيرة كان الاعتماد على المحليين، مما أثار غضب لجنة التحكيم ورئيسها.

وفي الإطار نفسه، شهد مواجهة النصر واتحاد كلباء، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإماراتي، جدلًا واسعًا، وسط تأكيدات كافة خبراء التحكيم بعدم قانونية اللقاء ووجوب إعادته.

المباراة انتهت بفوز النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، لكن كانت اللقطة الجدلية في الدقيقة 65، بعدما سدد النصر ضربة جزاء بنجاح، لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قرر الحكم إلغاء الجزائية، واحتساب ركلة حرة غير مباشرة، على إثر دخول أحد لاعبي النصر لمنطقة الجزاء قبل التسديد.

أي نتيجة غير فوز النصر كان سيتم إعادة المباراة..

شاهد كيف علق المحلل التحكيمي مسلم أحمد على الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة #النصر_اتحاد_كلباء#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/RdR4oy7eoC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 16, 2021

المحامي مايد المراشده؛ عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، كتب مطالبًا بإعادة اللقاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة النصر واتحاد كلباء وبعد الغاء ركلة الجزاء و احتساب ضربه حرة غير مباشرة بسبب دخول لاعبين النصر المنطقة و عدم اعادة تنفيذ ركلة الجزاء اصبحت مباراة غير قانونية لمخالفة الحكم قوانيين اللعبة و عليه يجب ان تعاد المباراه، وهناك سابقة مباراة اوزبكستان و البحرين التي اعادها الفيفا".

مباراة #النصر_اتحاد_كلباء وبعد الغاء ركلة الجزاء و احتساب ضربه حرة غير مباشرة بسبب دخول لاعبين النصر المنطقة و عدم اعادة تنفيذ ركلة الجزاء اصبحت مباراة غير قانونية لمخالفة الحكم قوانيين اللعبة و عليه يجب ان تعاد المباراه

وهناك سابقة مباراة اوزبكستان و البحرين التي اعادها الفيفا — المحامي مايد المراشده (@Al_Marashda) March 16, 2021

ووفقًا للوائح فإنه حال تنفيذ ضربة الجزاء بنجاح ودخول أحد اللاعبين للمنطقة قبل التسديد، فإنه يجب على الحكم إعادة الجزائية، إنما تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة في حال عدم تنفيذ الجزائية بنجاح داخل الشباك.

يذكر أن النصر يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يأتي كلباء في المركز التاسع بـ29 نقطة.