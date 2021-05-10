صراع الجزيرة وبني ياس .. حسابات الفوز بدوري الخليج العربي الإماراتي

تُلعب غدًا جولة الختام المثيرة

يُختتم غدًا الثلاثاء موسم 2020-2021 من دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ ستُقام جميع مباريات الجولة الـ26 والأخيرة في توقيت واحد عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويشهد صراع الصدارة إثارة بالغة حيث يتنافس الجزيرة وبني ياس على التتويج بلقب الدوري الإماراتي، فيما يتنافس الشارقة وشباب الأهلي والنصر على المقعد الثالث والأخير المؤهل لدوري أبطال آسيا.

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ما هو الموقف حاليًا في صراع الفوز بالدوري الإماراتي؟

يتصدر الجزيرة جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 54 نقطة ويُطارده بني ياس بفارق نقطة واحدة.

الفريقان نجحا في الفوز خلال الجولة الماضية، إذ تفوق الجزيرة على العين 2-0 وسحق بني ياس الظفرة بخمسة أهداف دون مقابل.

الجزيرة يلتقي مع خورفكان في الجولة الأخيرة، فيما يستضيف بني ياس فريق الوحدة.

كيف يُتوج الجزيرة بلقب الدوري الإماراتي؟

يستطيع الجزيرة الفوز بلقب دوري الخليج العربي في تلك الحالات:

الفوز على خورفكان

تحقيق نتيجة مماثلة لنتيجة بني ياس أمام الوحدة، سواء التعادل أو الخسارة

الخسارة وتعادل بني ياس، إذ سيُتوج الجزيرة مستفيدًا من تفوقه في المواجهة المباشرة.

كيف يُتوج بني ياس بلق الدوري الإماراتي؟

يٌتوج بني ياس بلقب دوري الخليج العربي في حالة واحدة فقط وهي انتصاره على الوحدة وخسارة أو تعادل الجزيرة مع خورفكان.

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