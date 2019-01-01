فارس جمعة عن استبعاده من منتخب الإمارات: أحترم قرار مارفيك

مدافع الجزيرة يُعلق على قرار عدم ضمه لتجمع الأبيض

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد فارس جمعة مدافع الجزيرة احترامه لقرار المدرب بيرت فان مارفيك استبعاده من قائمة منتخب الإمارات.

ويتواجد الأبيض في البحرين حاليًا حيث يُقيم معسكره التدريبي استعدادًا لمواجهة ماليزيا في أولى مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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جمعة تحدث عن قرار استبعاده مؤكدًا أنه يحترم خيارات المدرب الهولندي ومشددًا على عزمه الاجتهاد والتطوير من أدائه آملًا في أن يرتدي قميص الأبيض مستقبلًا.

وقد تفوق المنتخب الإماراتي خلال مباراة ودية يوم أمس على الدومنيكينان بأربعة أهداف دون رد، وسجل أهدافه كلًا من جاسم يعقوب وخليل إبراهيم (هدفين) وبندر الأحبابي.

وسيختتم الأبيض معسكره الخليجي اليوم بمواجهة سريلانكا وديًا قبل العودة للإمارات ثم التوجه إلى كوالالمبو في الرابع من سبتمبر القادم لمواجهة ماليزيا في العاشر من نفس الشهر.

وعن مواجهة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، قال مدافع الجزيرة حسبما نقلت صحيفة البيان الرياضية "أشكر كامل طاقم التدريب والإداريين على الجهود المتميزة التي قدموها لإعدادنا لهذه المباراة. سيشكل غياب لاعبينا الدوليين اختبارًا لنا، لكننا ما زلنا نملك فريقًا قويًا قادرًا على تقديم الأفضل وتحقيق النتائج الإيجابية".

يُذكر أن فان مارفيك اختار 26 لاعبًا للانخراط في معسكر البحرين وخوض المباراة الأولى من التصفيات، وقد استبعد محمد العكبري للإصابة وحل بدلًا منه زايد العامري، فيما اعتذر أحمد خليل لاعب شباب الأهلي لظروف خاصة وتم قبول اعتذاره.