الدوري الإماراتي - بني ياس يصعب موقف الإمارات بانتصار صعب

بني ياس يفوز على الإمارات بثلاثة أهداف لهدفين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي بني ياس الفوز على نظيره الإمارات، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم الكولومبي مايكل أورتيجا بالهدف الأول لفريق بني ياس بالدقيقة 16 من زمن المباراة.

وأضاف بيدرو كوندي الهدف الثاني لفريق بني ياس عن طريق ركلة جزاء نجح في تسديدها بالدقيقة 34.

وتمكن التونسي صابر خليفة من تقليص الفارق بتسجيله هدفًا لفريق الإمارات بالدقيقة 43، بعد استغلال خطأ دفاعي، جعله في انفراد، ليسددها في المرمى.

ورفض ماركاو أن ينتهي الشوط الأول وفريق الإمارات متأخرًا، ليسجل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وحصل لاعب الإمارات عبد الله موسى على كارت أحمر في الدقيقة 50، ليعاني فريقه من نقص حتى نهاية المباراة.

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وسجل يوسف جابر لاعب بني ياس هدف فوز فريقه بالدقيقة 64 من زمن المباراة.

بني ياس رفع رصيده بالفوز للنقطة 33 في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الإمارات عند النقطة 12 بالمركز الثالث عشر "قبل الأخير".