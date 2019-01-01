الدوري الإماراتي - العين يتخطى الفجيرة بثنائية ويواصل ملاحقة الشارقة على الصدارة

فارق ست نقاط بين العين والشارقة بعد لعب 18 مباراة

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق العين فوزاً بهدفين مقابل هدف، على حساب الفجيرة في الجولة الـ 18 من الدوري الإماراتي، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

شيوتاني افتح أهداف العين الدقيقة 14 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، بعد تهيئة برأسية للمدافع الياباني.

وفي الدقيقة 59 من عمر اللقاء، استطاع روبين روبيرو أن يفتتح أول أهدافه مع العين، بمهارة رائعة بعد استلامه كرة من مشارف منطقة الجزاء، ورواغ المدافعين وصوب بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، تمكن إبراهيم خميس من تقليص الفارق، بهد أول للضيوف، بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد العين إلى النقطة 38 في المركز الثاني، وبفارق ست نقاط عن الشارقة صاحب المركز الأول.