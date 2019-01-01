الدوري الإماراتي - الشارقة يفوز على الفجيرة بهدف قاتل

الشارقة يتمسك بصدارة الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الشارقة الفوز على نظيره الفجيرة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 17 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب ريان مينديز، بالدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد مشوار من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس ويضعها في المرمى.

ولم يقدم الشارقة مستوى جيد خلال المباراة، ولكنه نجح في تحقيق الفوز على الفجيرة لأول مرة في تاريخه على ملعب الأخير.

الشارقة رفع رصيده للنقطة 43 في صدارة ترتيب فرق الدوري الإماراتي، ليصبح الفارق بينه وبين العين صاحب المركز الثاني 8 نقاط، وتجمد رصيد الفجيرة عند النقة 13 بالمركز الثاني عشر.

يسير بثبات وبشخصية فريق ينشد البطولة..#الشارقة يغرد خارج السرب ويسجل في كل الدقائق ويقترب من درع دورينا#الفجيرة_الشارقة#دوري_الخليج_العربي#جيم_أوفر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wIkP6bvdnz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2019

وفي نفس الجولة، حقق فريق الوصل الفوز على الإمارات بهدفين لهدف، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

سجل الهدف الأول فابيو دي ليما بالدقيقة 68 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله خميس إسماعيل الهدف الثاني بالدقيقة 82.

هدف الإمارات الوحيد جاء عن طريق اللاعب شيخ دياباتي في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

الوصل رفع رصيده للنقطة 20 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الإمارات عند النقطة 12 في المركز الثالث عشر "قبل الأخير".