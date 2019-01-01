الدوري الإماراتي - الجزيرة يستخوذ على الوصافة بتعادل قاتل مع دبا الفجيرة

هل يحسم الجزيرة وصافة الدوري لنهاية الموسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعادل فريق الجزيرة، مع نظيره دبا الفجيرة، بهدفين لمثلهما، باللقاء الذي جمع بينهما، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم ديوجو فارياس أكوستا بالهدف الأول لفريق دبا الفجيرة، بالدقيقة 16 عن طرق تسديدة داخل منطقة الجزاء.

من جملة رائعة جدًا تمكن ناصر بارازيت من تعديل النتيجة في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

زايد العامري تقدم لفريق الجزيرة بالهدف الثاني، في الدقيقة 68، من رأسية لعبها بارازيت، وضعها العامري في المرمى.

ديوجو أكوستا سجل هدف التعادل لفريق دبا الفجيرة بالدقيقة 90 من زمن المباراة، عن طريق مهارة رائعة سجلها في المرمى.

الجزيرة رفع رصيده للنقطة 41 في المركز الثاني، خلف الشارقة المتصدر بـ51 نقطة، متساويًا مع شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثالث.

ورفع دبا الفجيرة رصيده للنقطة 12 في المركز الرابع عشر "الأخير"، في ترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي.