الدوري الإسباني يُغيِّر حكم قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد بـ"عدو" الكتلان!

تاريخه سيئ..

الأنباء غير السعيدة تواصل ملاحقة برشلونة، وهذه المرة بنبأ لن يُعجب رونالد كومان تحديدًا بخصوص مباراة أتلتيكو مدريد المقرر لها يوم السبت في واندا ميتروبوليتانو.

رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق أعلنت تعيين خوان مارتينيز مونويرا لإدارة المباراة تحكيميًا، غير أن الإصابة داهمت الحكم الشاب واضطرت الرابطة لتعيين آخر محله.

المفاجأة في البديل أنه ربما الحكم المكروه الأكبر من قبل برشلونة ورونالد كومان، إنه سيزار سوتو جرادو.

سوتو تولى قيادة مباراتين لبرشلونة كحكم ساحة في الموسم الأولى، الأولى أمام خيتافي والثانية أمام قادش، وفي كليهما ارتكب ما اعتبره كومان وجماهير البرسا أخطاء فادحة.

مباراة خيتافي على وجه التحديد لا تُنسى، فخلالها الحكم لم يحم لاعبي برشلونة بالصورة الكافية من التدخلات العنيفة، بينما منح النادي المدريدي ركلة جزاء من احتكاك بسيط لفرينكي دي يونج بلاعبهم في منطقة الجزاء.

أزمات سوتو مع برشلونة ليست فقط كحكم ساحة، بل هو نفسه من تواجد كحكم لتقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد الأخيرة في ألفريدو دي ستيفانو، والتي فاز بها اللوس بلانكوس بهدفين لهدف.

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في هذه المباراة تواجدت عدد من الحالات الصعبة التي صبت في مصلحة الملكي لا برشلونة وتسببت في غضب كبير من كومان وحتى جيرارد بيكيه نزل لأرض الملعب وهاجم الحكم بعد اللقاء.

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني عيّنت حكمًا آخر شهير وهو هيرنانديز هيرنانديز للإشراف على تقنية الفيديو في قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد.