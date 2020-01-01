الدوري الإسباني يحدد موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية والشتوية

متى يبدأ سوق الانتقالات في إسبانيا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد فتح التسجيل لضم اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية وكذلك الشتوية والتي تغير موعدهما بسبب توقف المسابقات عقب جائحة كورونا.

سوق الانتقالات الصيفية كان من المفترض أن يبدأ اليوم، 1 يوليو، على أن ينتهي بنهاية أغسطس المقبل، ولكن توقف الدوريات لمدة 3 أشهر أدى لتغيير المواعيد.

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ويستطيع أي فريق التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الجارية لكنّه لن يستطيع إشراك أي لاعب منهم سوى بعد فتح باب الانتقالات.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أنّ سوق الانتقالات الصيفية سوف ينطلق يوم 4 أغسطس المقبل حتى يوم 5 أكتوبر المقبل بينما سوق الانتقالات الشتوية سينطلق يوم 4 يناير وينتهي في الأول فبراير.

وكان الدوري الإيطالي قد حدد موعد سوق الانتقالات الصيفية على أن ينطلق مطلع شهر سبتمبر وينتهي في 5 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يعلن الدوري الإنجليزي قريبًا موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية، وبحسب التقارير الصحفية، فقد يبدأ من منتصف أغسطس حتى بداية شهر أكتوبر.

جدير بالذكر أنّ برشلونة أتم أول صفقاته الصيفية بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس بعد التخلي عن أرتور ميلو للفريق ذاته.