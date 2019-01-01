الدوري الإسباني| مايوركا يقلب الطاولة على ديبورتيفو ويكمل عقد المتأهلين

مايوركا يعود إلى الليجا بعد غياب لـ6 أعوام..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مايوركا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة أهداف دون رد في إياب نهائي ملحق التأهل إلى الليجا.

تقدم أنتي بوديمير في الدقيقة 21، وأضاف سالفا سيفيا الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يسجل أبدون براتس هدف التأهل في الدقيقة 82.

بذلك يقلب مايوركا خسارته في الذهاب أمام ديبورتيفو 2-0 إلى فوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان مايوركا قد تأهل من نصف النهائي على حساب ألباسيتي 2-1 بمجموع المباراتين (2-0 \ 0-1)، فيما تأهل ديبورتيفو على حساب ملقا 5-2 بمجموع المباراتين (4-2 \1-0).

وبذلك يكتمل الثلاثي المتأهل إلى الليجا هذا الموسم، بوجود مايوركا رفقة أوساسونا وغرناطة الأول والثاني في الدرجة الثانية.

يذكر أن مايوركا يعود إلى الليجا بعد هبوطه بنهاية موسم 2012-2013، كما ساءت الأحوال وهبط إلى الدرجة الثالثة ولكنه أكمل العودتين على التوالي، حيث عاد من الدرجة الثالثة بنهاية موسم 2017-2018.