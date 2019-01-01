الدوري الإسباني| ليمار يبقي آمال أتلتيكو مدريد الأخيرة بالفوز على ايبار

فوز مهم للروخيبلانكوس في نهايات المشوار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه ايبار بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 33 لليجا.

البداية أتت في الدقيقة 8 بتسديدة من أنخيل كوريا تصدى لها الحارس ماركو ديميتروفيتش محولاً إياها إلى ركنية، كأخطر فرصة في الشوط الأول لمباراة نجح أتلتيكو بقتل إيقاعها على نحو كبير.

وفي الدقيقة 50 سدد ألفارو موراتا كرة مرت بجوار القائم، تلاه كوكي في الدقيقة 53 بتسديدة تصدى لها ديميتروفيتش.

وفي الدقيقة 55 ترك كوريا موقعه لصالح توماس ليمار، تلاه فيليبي لويس على حساب فيكتور فيتولو في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 انتهت تغييرات الروخيبلانكوس بنزول نيكولا كالينيتش بدلاً من سانتياجو أرياس.

وفي الدقيقة 79 واصل ديميتروفيتش التألق بتصديه لرأسية دييجو جودين محولاً إياها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 85 أخيراً سجل أتلتيكو هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة بينية رائعة من كوكي سجلها توماس ليمار في نهاية المطاف.

عاد الحكم إلى تقنية الفيديو قبل احتساب الهدف، وأكدت التقنية صحته.

بذلك يحتل أتلتيكو المركز الثاني بـ68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، و7 نقاط عن ريال مدريد الثالث، ولكل منهما مباراة لم تُلعب بعد في الجولة الحالية.