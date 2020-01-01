طائرات على القميص.. قصة غريبة وراء الشعار المميز لخيتافي

النادي الإسباني يقدم مستويات مميزة في الليجا الفترة الأخيرة



هل فكرت يوماً ما التدقيق في شعار خيتافي؟ الفريق الذي يحلق في الدوري الإسباني "لاليجا سانتاندير" على مدار المواسم الماضية، وتحديداُ في موسم 2019-2020 ، حيث يحتل المركز الخامس على بعد مسافة مذهلة عن المقعد المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

التحليق يأتي كرمز للشعار الموجود على قمصان اللاعبين، حيث يرتدون الطائرات على صدورهم، وهو ما يظهر بوضوح في حالة التدقيق بشعار النادي الإسباني، فالقميص يضم بكل فخر سرباً من الطائرات.

هناك سبب وجيه لذلك، وهو نابع من تقاليد الطيران في البلدية التي تقع فيها خيتافي، إلى الجنوب من وسط العاصمة مدريد منذ سنوات طويلة.

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تم افتتاح قاعدة خيتافي الجوية في عام 1911 باعتبارها واحدة من أولى المحطات الجوية العسكرية في البلاد، وقد أصبحت تعرف على مر السنين باسم "مهد" الطيران الإسباني. لطالما شكلت ركيزة الاقتصاد للمدينة، حيث يعمل الآلاف في القوات الجوية أو المصانع بناءً على الموقع.

ساعدت هذه التقاليد الجوية، إلى جانب حقيقة أن قاعدة خيتافي أقيمت قبل حوالي عقدين من إنشاء مطار مدريد الدولي في باراخاس على الجانب الآخر من المدينة، في قرار الرجوع إلى القاعدة الجوية عندما تم إعادة تصميم شعار بلدية خيتافي في عام 1967.

في السابق، أبرز الشعار أن خيتافي، وتحديداً تلة سيرو دي لوس أنجلوس تقع في وسط شبه الجزيرة الأيبيرية، وليس ساحة بويرتا ديل سول في وسط مدينة مدريد حيث يتم قياس جميع المسافات الرسمية.

أما الشعار الجديد الذي صممه عضو المجلس جيسوس مارتينز أبرز بدلاً من ذلك تاجاً، وصليباً بقلب مقدس، والأكثر إثارة للاهتمام هو سرب من الطائرات.

وتم تعديل هذا الشعار قليلاً وإعادة تصميمه من قبل بابلو حفيد ماريتينز في عام 2012، لكنه بقي كما هو إلى حد كبير وبقي الشعار الرسمي لخيتافي لأكثر من نصف قرن.

عندما تم تأسيس الكيان الحالي لخيتافي في عام 1983، تم تصميم شعار النادي باستخدام شعار البلدية هذا، وإضافة شريط أزرق مع كرة قدم وإبقاء الطائرات مع الصليب.

منذ ذلك الحين، تواجدت الطائرات على قمصان خيتافي كلما دخل فريق لوس أزولون "البلوز" إلى أرض الملعب. إنه فريد من نوعه، ولا يمكن لأي نادٍ آخر في الليجا أن يقول أن لديهم أي شيء مشابه في شعاره.

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كما يمتلك أتلتيكو مدريد رابطاً تاريخياً مع القوات الجوية، لسنوات كان شعارهم يكرم شارة سلاح الجو الإسباني كما تمت تسمية النادي أيضاً أتلتيكو آفيكيون ("الطيران الرياضي") بين عامي 1939 و1947، وذلك على الرغم أن جميع آثار ذلك التكريم اختفت تماماً من شعار النادي في الوقت الحالي.

شعار خيتافي مميز، دون أدنى شك. إنه شعار يمكن تتبع جذوره إلى ولادة الطيران الإسباني، وتحديداً قاعدة جوية ستحتفل قريباً بعيدها ال110.