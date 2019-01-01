الدوري الإسباني| رايو فاليكانو يعمق جراح ريال مدريد بهدف نظيف

المزيد من النتائج السيئة..

تغلب رايو فاليكانو على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإسباني.

البداية أتت بواسطة بوزو في الدقيقة 9 بتسديدة تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة، وفي الدقيقة 17 كرر كورتوا تصديه لكرة بوزو.

وفي الدقيقة 22 تحصل رايو فاليكانو على ركلة جزاء أكدتها تقنية الفيديو، ليسجل منها أدري إمباربا في الدقيقة 23 هدف المباراة الوحيد.

وفي الدقيقة 36 راجع حكم اللقاء لقطة كادت تتسبب بطرد ماريانو دياز، إلا أنه قرر في النهاية عدم توجيه بطاقة له، ليسجل اللاعب هدفاً ويتم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 حل براهيم دياز على حساب داني سيبايوس، وفي الدقيقة 69 سدد جاريث بيل ركلة حرة تصدى لها الحارس