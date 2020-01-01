سيتين: تابعنا برايثوايت لفترة طويلة ولا نفكر في نابولي

فترة صعبة لبرشلونة بنهاية فبراير وبداية مارس

أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، أن كل تركيزه ينصب على مباراة فريقه القادمة أمام إيبار، وليس اللعب أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

برشلونة يستضيف إيبار غداً السبت، في مواجهة هامة للفريق بسباق المنافسة على الدوري الإسباني، بالجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

المباراة تأتي قبل الظهور الأول لسيتين مع برشلونة بدوري الأبطال أمام نابولي، والتي يلعب بعدها الفريق الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 1 مارس القادم.

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وقال سيتين عن هذه المواجهات:"بالطبع أنا متحمس لأول مرة أشارك فيها مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ولكن أمامنا مباراة صعبة ضد إيبار يجب التركيز عليها".

وأضاف:"نضع في الحسبان لقاء نابولي، لكني أريد أولاً الفوز على إيبار، ربما الأمر سيؤثر على اختياراتي للتشكيل ولكن سأختار المجموعة القادرة على حصد الثلاث نقاط".

وأما عن منح الفرصة لريكي بويج:"لا أحب الإشارة إلى لاعب معين، نحن نمتلك العديد من المواهب على أعلى مستوى ممكن، ريكي في حالة ممتازة وربما نحتاج له".

التعاقد مع مارتن برايثوايت:"ربما يلعب غداً، لأنه لاعب مميز قادر على التأقلم بسرعة ويمكنه مساعدتنا، تابعناه لفترة طويلة ونعرف ما يمكنه فعله، حيث يمتلك جودة عالية ويتميز أيضاً بالكرات الرأسية".

الاختيار بين صامويل أومتيتي وكليمينت لونجليه:"أحياناً لا أنام لاختيار من يلعب أساسياً، لأنهما لاعبان مختلفان ويساهمان بالعديد من الأشياء، ولذلك لن أقول لك الإجابة الآن".

تأقلمه في برشلونة:"لقد جئت إلى أفضل فريق في العالم ومجموعة من أحسن اللاعبين أيضاً، كل تركيزي الآن على الفريق وإقناع الجميع بأفكاري وما نفعله ينعكس على أرض الملعب".

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خلافات ليونيل ميسي مع إيريك أبيدال السكرتير الفني للنادي:"لا أتدخل سوى في الأشياء التي أقولها أنا وتؤثر علي بشكل مباشر".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي يلعب بنفس الجولة مع ليفانتي.