يواصل نادي أتلتيكو مدريد، تفوقه الدفاعي على مستوى الدوري الإسباني ومختلف البطولات، خلال السنوات الماضية وحتى الآن.

فريق المدرب دييجو سيميوني أنهى الشوط الأول من مباراته مع ديبورتيفو ألافيس بالتعادل السلبي بدون أهداف، بالجولة الحادية عشر من الليجا.

وتعتبر هذه المرة الثالثة عشر التي يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه بالشوط الأول هذا الموسم بكل المسابقات من أصل 14 لعبها حتى الآن.

