الدوري الإسباني| بنزيما يقتنص الفوز الثاني لزيدان في الوقت القاتل

زيدان يستهل عودته التدريبية بالفوز على سيلتا فيجو ثم هويسكا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ريال مدريد على ضيفه هويسكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الاسبوع التاسع والعشرين لليجا.

بدأ الملكي بتشكيل مكون من: لوكا زيدان – أودريوزولا – ناتشو – راموس – مارسيلو – يورينتي – إيسكو – سيبايوس – بيل – بنزيما – براهيم دياز

فيما دفع هويسكا بكل من: سانتاماريا – هيريرا – إتشيتا – مانتوفاني – بيوليدو – جالان – ريفيرا – موستو – جوميز – أفيلا – كوتشو

البدايت أتت في الدقيقة الثالثة حين سجل كوتشو أول أهداف اللقاء لصالح هويسكا، بتسديدة من خارج المنطقة بعد تمريرة من إزيكيل أفيلا.

وفي الدقيقة 25 أرسل براهيم دياز تمريرة دقيقة إلى إيسكو ليسجل منها التعادل في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 62 تقدم ريال مدريد بهدف داني سيبايوس، بعد تمريرة حاسمة من كريم بنزيما، ليجري زين الدين زيدان تبديله الأول بنزول لوكاس فاسكيز بدلاً من دياز في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 74 سجل تشابيير إتشيتا هدف التعادل برأسية، ليحل فيديريكو فالفيردي بدلاً من إيسكو.

أخيراً حل ماريانو دياز بدلاً من ماركوس يورينتي في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 90 تلقى بنزيما تمريرة مارسيلو ليقتنص الفوز.

بذلك يرفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، و12 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يتذيل هويسكا الترتيب بـ22 نقطة.