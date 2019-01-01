الدوري الإسباني | برشلونة يعزز صدارته في مباراة ميسي 400

ميسي يحتفل أمام أنظار جماهيره بفوز جديد ورقم يحطمه معتاد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح برشلونة في تعزيز صدارته بالدوري الإسباني والابتعاد عن أتلتيكو مدريد، بالفوز على إيبار بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة في النتيجة بالدقيقة 19، عن طريق لويس سواريز، الذي حصل على الكرة بعد عدة تمريرات من لاعبي الوسط، ليمهدها له البرازيلي كوتينيو، ليسجل أول أهداف اللقاء.

وكاد أنريش أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 30، لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن، في أخطر ظهور للضيوف في الشوط الأول.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف، بفضل هدف الأوروجويائي الذي رفع رصيده إلى 13 هدفًا.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، آبى ليونيل ميسي أن يسجل هدفه الـ400 بالدوري الإسباني، أمام أنظار أنصاره في كامب نو، ليدونه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حريرية من لويس سواريز.

رفقًا بالتاريخ يا ليو.. ميسي هو أول لاعب في تاريخ الليجا يصل إلى 400 هدف! 🔝 pic.twitter.com/Q5VU0QtIIy — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وأهدر لويس سواريز فرصة محققة للتسجيل بعد تمريرة ثنائية بين ألبا وميسي، ليرسل الأول عرضية وضعها الأوروجويائي برأسه في منتصف المرمى تصدى لها الحارس ببراعة، في الدقيقة 55.

قائمة ضحايا الليو 😎 pic.twitter.com/LuKPI48Ra6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

وبعدها بدقيقتين ، كاد ميسي أن يسجل هدفه الأول بعد الـ400 في الدوري، بعدما مهد له سواريز الكرة بالكعب على قوس منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد الحارس.

ليكتفي برشلونة بإهدار الفرص، ليسجل سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا والثاني له، بتسديدة من على يمين منطقة الجزاء بعد بينية من سيرجي روبرتو ليعزز النتيجة.

وحاول أنريش تسجيل هدف تذليل الفارق، برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس الألماني تير شتيجن، في الدقيقة 65 كأول تهديد حقيقي للضيوف في الشوط الثاني.

هدوء برشلونة، جعل إيبار يخرج من مراكزه الدفاعية، فكاد جوردان أن يسجل هدفًا برأسية تصدى لها الألماني، في الدقيقة 73 على مرتين.