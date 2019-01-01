الدوري الإسباني| إسبانيول يزيد أوجاع أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة

سقوط جديد للروخيبلانكوس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سقط أتلتيكو مدريد على يد مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الديار بهدف عكسي سجله المدافع الأوروجوياني دييجو جودين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل أنخيل كوريا على حساب المدافع ستيفان سافيتش، إلا أن إسبانيول سجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتوقيع بورخا إجلسياس.

واصل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تحركاته بنزول فيكتور فيتولو بدلاً من رودري في الدقيقة 59.

أخيراً في الدقيقة 89 عاد إجلسياس مسجلاً ثالث الأهداف من ركلة جزاء.

بذلك لا يزال أتلتيكو مدريد بحاجة لنقطة وحيدة أو لتعادل ريال مدريد صاحب المركز الثالث لضمان الثاني في ترتيب الليجا، عقب حسم برشلونة للقب الأسبوع الماضي بالفوز على ليفانتي 1-0.

ويحتل الروخيبلانكوس الوصافة بـ74 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة أمامه ونفس النقاط عن ريال مدريد وراءه، ولكل منهما مباراة لم يلعبها بعد بتلك الجولة.