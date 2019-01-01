الدوري الأوروبي| يويفا يدافع عن توزيع التذاكر رغم اعتراضات آرسنال

بسبب القدرة الاستيعابية للمطارات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قراره بتوزيع تذاكر نهائي الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي، حيث منح كل منهما 6 آلاف تذكرة فقط لمشجعيه.

وقال الاتحاد في بيانه:"وفقاً لخبرة يويفا في نهائي الدوري الأوروبي وكأس السوبر، الإقبال على التذاكر من جانب مشجعي الفرق المتأهلة للنهائي يختلف من نادي إلى آخر".

وأضاف:"مع وضع ذلك في الاعتبار إضافةً للموقع الجغرافي والقدرة الاستيعابية للمطارات في المدينة المضيفة، تم استنتاج أن حوالي 15 ألف متفرج يمكنهم السفر إلى باكو مباشرةً".

وأوضح:"بالتأكيد من المستحيل توقع هوية النادي المتأهل في وقت اختيار الملعب الذي يتم قبلها بعامين، ولذلك فإن منح أي تذاكر إضافية للفرق المشاركة بدون ضمانات لتنظيم السفر بشكل لائق سيكون خياراً غير مسئول".

ويحاول آرسنال الحصول على المزيد من التذاكر، حيث أكد وجود مفاوضات مع يويفا حتى الآن، إلا أن الأمر لا يبدو ممكناً.

يذكر أن باكو عاصمة أذربيجان تستضيف النهائي يوم 29 مايو على ملعبها الأولمبي الذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج.