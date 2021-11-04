الدوري الأوروبي والمؤتمر | تعثر جلطة سراي ومورينيو والانتصار الأول لكونتي مع توتنهام

شارك المهاجم المصري مصطفى محمد، في تعادل فريقه جلطة سراي التركي مع لوكوموتيف موسكو، في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد شارك في الدقيقة 76 من اللقاء عندما كان فريقه متعادلًا بهدف مع نظيره الروسي، ولم يقم بأي تغيير في النتيجة.

هدف جلطة سراي جاء عن طريق النجم الجزائري سفيان فيجولي في الدقيقة 43، قبل أن يعادل فرانسا كامانو النتيجة في الدقيقة 73.

وفي فرنسا نجح ليون في التفوق على سبارتا براج التشيكي، بينما تعادل موناكو مع آيندهوفن الهولندي من دون أهداف، وتعادل وست هام الإنجليزي 2/2 مع جينك البلجيكي.

وعلى جانب آخر خسر أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل هدف أمام آينتراخت فرانكفورت 2/1، حيث سجل لأولمبياكوس النجم المغربي يوسف العربي.

وأما نابولي الإيطالي فقد انتصر بنتيجة 4/1 على ليجيا وارسو البولندي، حيث جاءت الرباعية عن طريق بيوتر زيلينسكي، درايس ميرتينس، هيرفينج لوزانو وآدم وناس.

وفي مباراة مثيرة تعادل فريق مارسيليا على ملعبه بهدفين لكل فريق أمام نظيره الإيطالي لاتسيو، في إطار منافسات المجموعة الخامسة.

وأما بالنسبة لليستر سيتي فقد تعادل 1/1 مع سبارتك موسكو، وفاز فنربخشه على رويال أنتويرب بثلاثية نظيفة، وفاز ليفركوزن على ريال بيتيس برباعية نظيفة.

وبالنسبة لبطولة دوري المؤتمر، نجح توتنهام في الفوز فيتيسه أرنهيم الهولندي بنتيجة 3/2 في الظهور الأول للمدرب أنطونيو كونتي مع الفريق الإنجليزي.

ثلاثية توتنهام جاءت عن طريق سون هيونج مين ولوكاس مورا وجاكوب راسموسن في مرماه، بينما أكمل الفريق اللندني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 59.

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وأخيرًا اكتفى روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بالتعادل بودو النرويجي، حيث تعادل 2/2 وجاءت ثنائيته عن طريق ستيفان شعراوي وروجير دا سيلفا.