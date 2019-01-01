الدوري الأوروبي| نابولي ينجو من سالزبورج.. وفالنسيا يقتنص التأهل في الوقت القاتل

جيديش ينقذ الخفافيش في الدقيقة 93..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب سالزبورج النمساوي على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

تقدم أركاديوش ميليك في الدقيقة 14 للبارتونيبي، فيما أدرك مؤنس دبور التعادل في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 65 سجل فردريك جولبراندسن ثاني الأهداف، فيما سجل كريستوف ليتجيب الهدف الثالث في الدقيقة 92.

بذلك يتأهل نابولي إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 4-3، بعد فوزه ذهاباً 3-0 في ملعب سان باولو.

على الناحية الأخرى تأهل فالنسيا الإسباني على حساب كراسنودار الروسي بعد التعادل إياباً بهدف لمثله.

وكان فالنسيا قد فاز ذهاباً في المستايا 2-1، ليصبح هدف سوليمانوف في الدقيقة 85 بمثابة الإقصاء للفريق، إلا أن جونزالو جيديش نجح في انتزاع الفوز في الدقيقة 93.

بذلك يتأهل نابولي وفالنسيا وتشيلسي إلى ربع النهائي، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات اليوم.