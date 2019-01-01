الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يتعادل سلبياً مع ألكمار

تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مضيفه ألكمار الهولندي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

بدأ يونايتد المباراة بالعديد من لاعبيه الواعدين مثل ميسون جرينوود وأنخيل جوميز وديوجو دالوت وبراندون ويليامز.

سجل ألكمار هدفاً في الدقيقة 11 ألغي بداعي التسلل، وفي الدقيقة 30 أتت أخطر فرص يونايتد عن طريق ميسون جرينوود، والتي حولها الدفاع إلى ركنية.

في الدقيقة 53 لمس ويليامز الكرة بيده داخل المنطقة، إلا أن الحكم رفض احتساب ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 63 حل ماركوس راشفورد بدلاً من دانييل جيمس في أول تبديلات أولي جونار سولشار.

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نشط ألكمار في الدقائق الأخيرة بمحاولة من أوين فيندال في الدقيقة 71 تصدى لها ديفيد دي خيا.

وفي الدقيقة 76 تلاه أسامة إدريسي بتسديدة أخرى مرت بجوار القائم، ثم محاولة جديدة في الدقيقة 77 تصدى لها دي خيا.

في الوقت ذاته حل جيسي لينجارد بدلاً من جرينوود، ثم سكوت مكتوميناي بدلاً من خوان ماتا في الدقيقة 83.

بذلك يبقى يونايتد على صدارة المجموعة بالتساوي مع بارتيزان بـ4 نقاط، فيما يحتل ألكمار المركز الثالث بنقطتين ويأتي أستانا في المركز الأخير بلا نقاط.