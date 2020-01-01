الدوري الأوروبي | ليل يوقف سلسلة اللا هزيمة لميلان وآرسنال يكتسح مولده

ميلان يسقط أخيرًا وآرسنال يسير بخطوات ثابتة

شهدت بقية مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي ليلة الخميس مفاجأة وحيدة بسقوط ميلان، وفي البقية فازت الأندية المنتظر أن تفوز في أغلب المباريات.

وأنهى ليل سلسلة اللا خسارة بالنسبة لميلان منذ العودة من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا بين مارس ويونيو الماضيين، حيث لم يخسر ميلان لا محليًا ولا أوروبيًا في هذه الفترة.

السقوط جاء مدويًا وبثلاثة أهداف مقابل لا شيء وعلى ملعب سان سيرو بهاتريك يوسف يازيكي الذي ضرب سهمًا في سلسلة لا هزيمة ميلان والتي امتدت لنحو 6 أشهر.

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أما آرسنال فاكتسح ضيفه مولده بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وكذلك ليستر سيتي الذي اكتسح ضيفه سبورتينج براجا برباعية نظيفة هو الآخر.

فينورد الهولندي بدوره فاز على سيسكا موسكو الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما فاز يونج بويز السويسري على سيسكا صوفيا البلغاري بثلاثية نظيفة.

النجم الأحمر الصربي فاز على جينت البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد وعلى الناحية الاخرى سقط سلتيك الأسكتلندي بالأربعة أمام سبارتا براها التشيكي.

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وفاز آيك أثينا على لوهانسك برباعية مقابل هدف، بينما تستمر مباراة فياريال ومكابي تل أبيب والتي تأجلت حوالي ساعة بسبب الأمطار الغزيرة على ملعب لا سيراميكا.