الدوري الأوروبي | قذيفة النني تزين ثلاثية آرسنال في أولمبياكوس وانتصار ثمين لتوتنهام

الدولي المصري دخل كبديل في الشوط الثاني

نجح نادي آرسنال الإنجليزي، في الاقتراب من التأهل لدور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مضيفه أولمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آرسنال دخل اللقاء طامحًا في الإبقاء على حظوظه في الصعود لدوري أبطال أوروبا من خلال هذه البطولة، بسبب تراجع مركزه بالدوري الإنجليزي.

المدرب ميكيل أرتيتا اعتمد على بيرند لينو كحارس مرمى، وأمامه هيكتور بيليرين ودافيد لويز وجابرييل وكيران تيرني.

وفي الوسط غاب محمد النني عن التشكيل الأساسي، ليأتي توماس بارتي بجوار جرانيت جاكا ومارتين أوديجارد، وفي الهجوم ويليان وبوكايو ساكا وبيير أوباميانج.

المدفعجية كانوا أصحاب الكلمة العليا في المباراة من خلال السيطرة على الكرة بصورة أكبر، حيث نجح أوديجارد في ترجمة هذه الهيمنة إلى هدف من كرة صاروخية في الدقيقة 34.

ضربة صادمة تلقاها آرسنال بعد خروج توماس بارتي مع بداية الشوط الثاني، ليدخل سيبايوس الذي منح يوسف العربي فرصة تسجيل هدف التعادل للفريق اليوناني.

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الرد جاء سريعًا من آرسنال بكرة رأسية أحرز منها جابرييل الهدف الثاني، بينما اختتم البديل محمد النني الثلاثية بتسديدة صاروخية أخرى في الدقيقة 85 لتنتهي المباراة 3/1، ليجعل آرسنال على أعتاب التأهل لربع النهائي قبل مواجهة الإياب الخميس القادم.

وعلى جانب آخر اقترب روما من التأهل هو الآخر، بعد الفوز على شاختار الأوكراني بنتيجة 3/0، بينما تغلب توتنهام على دينامو زغرب بثنائية بثنائية أحرزها هاري كين، ليقترب الفريق الإنجليزي من اللحاق بغريمه اللندني آرسنال في دور الثمانية.

وفي نفس المرحلة واصل فريق غرناطة الإسباني مسيرته الناجحة في البطولة، بالفوز على مولده النرويجي بثنائية نظيفة.