الدوري الأوروبي| فرانكفورت يصعق إنتر ويقصيه في عقر داره

فرانكفورت إلى ربع النهائي رفقة فالنسيا ونابولي وآرسنال وتشيلسي وفياريال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

سجل لوكا يوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بطريقة رائعة للغاية، فوق الحارس سمير هاندانوفيتش.

وفي الدقيقة 27 سجل سيباستيان هولر هدفاً ثانياً ألغاه الحكم بداعي التسلل، فيما تصدى هاندانوفيتش لفرصة خطيرة من فيليب كوستيتش في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 62 أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر تبديله الأول بنزول أندريا رانوكيا بدلاً من سيدريك سواريس، وفي الدقيقة 73 تبعه بنزول سيباستيانو إسبوزيتو بدلاً من بورخا فاليرو، أخيراً حل دافيدي ميرولا بدلاً من ماتيو بوليتانو في الدقيقة 80.

بذلك يودع إنتر المسابقة عقب نهاية مباراة الذهاب في فرانكفورت بالتعادل السلبي، ليلحق أينتراخت بكل من آرسنال وتشيلسي وفياريال ونابولي وفالنسيا إلى ربع النهائي.