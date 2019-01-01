الدوري الأوروبي| فالنسيا إلى المربع الذهبي.. وفرانكفورت يقلب الطاولة

فرانكفورت يقلب خسارته برباعية إلى تأهل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كرر فالنسيا فوزه على فياريال بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدفي الخفافيش كل من أنتونيو لاتوري في الدقيقة 13 وداني باريخو في الدقيقة 54.

بذلك يتأهل فالنسيا لملاقاة آرسنال في نصف النهائي، بعد فوزه ذهاباً 3-1 (5-1 بمجموع المباراتين).

على الناحية الأخرى قلب أينتراخت فرانكفورت الطاولة على ضيفه بنفيكا ليتغلب عليه بهدفين دون رد.

سجل فيليب كوستيتش وسيباستيان روده هدفي الفريق في الدقيقتين 37 و67.

بذلك يصطدم الفريق الألماني بتشيلسي على الناحية الأخرى من نصف نهائي المسابقة، رغم خسارة الذهاب 4-2 أمام بنفيكا بفضل قاعدة الهدف الخارجي.