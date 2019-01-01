الدوري الأوروبي | تفوق إسباني والزُرق يعرفون الانتصار ورين يواصل المفاجآت

ملخص نتائج ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اُختتمت مباريات الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بمفاجأة كبيرة من أرسنال وسقوط غير متوقع أمام رين، وانقضاء نصف المهمة بسهولة لزُرق البطولة تشيلسي ونابولي.

اللقاء الأقوى في مواجهات دور ثمن النهائي، كانت بين إينتراخت فرانكفورت الألماني، وإنتر الإيطالي، والتي انتهت سلبياً في مباراة تحت عنوان تألق الحارس.

فزاد كيفين تراب عن مرماه وتصدى لركلة جزاء من بروزوفيتش، فيما وقف السلوفيني هاندانوفيتش سدًا منيعًا أمام هجمات أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

💢 كيفن تراب حارس اَينتراخت فرانكفورت نجح في التصدى لركلة جزاء بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان🤲



◀️ كيفن انتقل إلى النادي الألماني معارًا من صفوف باريس سان جيرمان.



✨بالأمس كان يحتاج النادي الفرنسي إلى حارس يتصدى لركلة جزء راشفورد، بالتأكيد مسؤولو باريس هم الأتعس الآن 🤦‍♂️ pic.twitter.com/c96EcxNVKl — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وفي مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، نجح عن طريق بتكوفيتش من تحقيق الفوز بهدف نظيف على بنفيكا البرتغالي، من ركلة جزاء.

ورغم هدف إشبيلية الأسرع في النسخة الحالية من توقيع بن يدر، إلا أن الضيف التشيكي سلافيا براج فرض التعادل بهدفين لكل فريق في ملعب سانشيز بيزخوان، حيث جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول.

وعلى الأراضي الروسية، سقط زينيت سان بطرسبرج بثلاثية مقابل هدف أمام فياريال الإسباني، فسجل إيبورا ومورينو ومورلنيس أهداف الغواصات الصفراء، مقابل هدف من المتألق الإيراني سردار أزمون.

وفي لقاء إسباني روسي آخر، قاد الإسباني رودريجيو، فالنسيا للفوز على كراسنودار بهدفين مقابل هدف، حيث سيكون هدف الفريق الروسي بمثابة صداع قبل لقاء الإياب في روسيا الأسبوع المقبل.

المفاجأة الكبرى كانت بسقوط أرسنال أمام ستاد رين الفرنسي، فرغم تقدم المدفعجية، بهدف مبكر من أيوبي، لكن طرد سوكراتيس أدى لإنهيار المدفعجية، وقلب النتيجة خاصة في الشوط الثاني.

آرسنال يتعرض لأول هزيمة في تاريخه خارج ملعبه أمام فريق فرنسي في البطولات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/wuQEExYv20 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

ونجح تشيلسي في مواصلة النتائج الإيجابية بفوز بثلاثية على دينامو كييف الأوكراني، والمكسب الأكبر هو إراحة هيجواين وهازارد وكانتي.

وأخيرًا يواصل نابولي حلمه في العودة لمنصات التتويج الأوروبية، بالفوز على ريد بول ساليزبورج النسماوي بثلاثية نظيفة، تمهد طريقه لربع النهائي.

وستقام جميع مباريات الإياب الخميس المقبل، على أراضي الفرق المذكورة أخيراً.