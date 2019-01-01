الدوري الأوروبي | تعادل روما وسقوط بورتو أمام فينورد

تعادل روما الإيطالي مع مضيفه فولفسبرجر النمساوي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة

تقدم روما بواسطة ليوناردو سبيناتزولا في الدقيقة 27، فيما تعادل مايكل ليندل للمضيف في الدقيقة 51.

في المجموعة ذاتها تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع باشاكشهير التركي بهدف لمثله.

الدوري الأوروبي | مانشستر يونايتد يتعادل سلبياً مع ألكمار

على الناحية الأخرى فاز بارتيزان على أستانا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتقاسم الصدارة مع مانشستر يونايتد الذي تعادل سلبياً مع ألكمار.

أيضاً سقط بورتو البرتغالي خارج ملعبه على يد فينورد الهولندي بهدفين دون رد، فيما فاز يانج بويز السويسري على رينجرز الاسكتلندي 2-1، ليتساوي الجميع بـ3 نقاط لكل منهم.

الثانية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.