الدوري الأوروبي| تشيلسي ينهي دور المجموعات بالتعادل الأول

ركلتي ويليان وجيرو يعدلان الأوضاع للبلوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل تشيلسي الإنجليزي مع مضيفه مول فيدي بهدفين لمثلهما في ختام منافسات دور المجموعات للدوري الأوروبي.

البداية أتت في الدقيقة 30 بهدف للبلوز بتوقيع البرازيلي ويليان من ركلة حرة رائعة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وفي الدقيقة 32 عانى إيثان أمبادو مدافع تشيلسي الشاب من حظ عاثر قاده لتحويل الركنية بالرأس إلى شباكه عن طريق الخطأ لتتحول النتيجة إلى التعادل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، اضطر ألفارو موراتا لمغادرة المباراة مصاباً، ليأتي أوليفييه جيرو على حسابه.

وفي الدقيقة 57 نجح أصحاب الأرض في التقدم بعرضية من جورجي ميلانوف وإنهاء سريع من لويك نيجو.

وأخيراً في الدقيقة 75 من ركلة حرة ثانية ورائعة، نجح جيرو في استرجاع التعادل بالمباراة.

بذلك يبقى تشيلسي على الصدارة المحسومة بـ16 نقطة، بينما تأهل باتي بوريسوف رفقته بـ9 نقاط عقب فوزه على باوك 3-1، فيما خرج مول فيدي (7 نقاط) وباوك اليوناني (3) من المسابقة.