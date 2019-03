الدوري الأوروبي| تشيلسي يسحق دينامو كييف بثلاثية نظيفة

سحق تشيلسي الإنجليزي ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

البداية أتت في الدقيقة 17 بهدف بيدرو رودريجيز بعد تمريرة حاسمة من أوليفييه جيرو، أنهت الشوط الأول بتقدم البلوز 1-0.

الجدير بالذكر أن جيرو رفع حصيلته بآخر 6 مباريات له في الدوري الأوروبي إلى 7 مشاركات في الأهداف، بواقع 6 أهداف سجلها وذاك الهدف الذي صنعه.

Olivier Giroud in his last six Europa League games:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️



Seven goal contributions, he loves a Thursday night 👊 pic.twitter.com/ARjyomBs3d