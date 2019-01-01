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الدوري الأوروبي| تشيلسي يسحق دينامو كييف بثلاثية نظيفة

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الدوري الأوروبي| تشيلسي يسحق دينامو كييف بثلاثية نظيفة
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سحق تشيلسي الإنجليزي ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

 

البداية أتت في الدقيقة 17 بهدف بيدرو رودريجيز بعد تمريرة حاسمة من أوليفييه جيرو، أنهت الشوط الأول بتقدم البلوز 1-0.

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الجدير بالذكر أن جيرو رفع حصيلته بآخر 6 مباريات له في الدوري الأوروبي إلى 7 مشاركات في الأهداف، بواقع 6 أهداف سجلها وذاك الهدف الذي صنعه.

 

وفي الدقيقة 62 أجرى ماوريتسيو ساري تغييرين بنزول روبن لوفتس تشيك ونجولو كانتي بدلاً من روس باركلي وجورجينيو.

وفي الدقيقة 65 ومن ركلة حرة رائعة للغاية سجل البرازيلي ويليان ثاني أهداف تشيلسي.

وفي الدقيقة 78 حل الجناج الشاب كالوم هودسون أودوي بديلاً لويليان، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90 بعد تمريرة حاسمة من لوفتس تشيك.

بذلك يتقدم تشيلسي في صراع التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي، بانتظار التأكيد في الإياب بأوكرانيا يوم الخميس المقبل.

 

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