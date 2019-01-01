الدوري الأوروبي| تشيلسي إلى ربع النهائي بخماسية في شباك دينامو كييف

هاتريك للفرنسي أوليفييه جيرو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق تشيلسي الإنجليزي مضيفه دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون رد في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم أوليفييه جيرو في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من روبن لوفتس تشيك، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد عرضية من ماركوس ألونسو.

وفي الدقيقة 45+1 نجح ألونسو في تسجيل ثالث الأهداف، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز 3-0.

وفي الدقيقة 59 عاد جيرو وأكمل الهاتريك بعد تمريرة من ويليان، ليجري ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي تبديله الأول في الدقيقة 65 بنزول جورجينيو بدلاً من نجولو كانتي.

وفي الدقيقة 69 حل سيزار أزبيليكويتا بدلاً من دافيدي زاباكوستا، وأخيراً أتى بيدرو رودريجيز بدلاً من ويليان في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 78 أضاف كالوم هودسون أودوي هدفاً خامساً بعد تمريرة من جيرو، ليتأهل الفريق إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 8-0.