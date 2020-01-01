الدوري الأوروبي .. تأهل إنتر ومانشستر يونايتد وخروج أياكس

نهاية مباريات دور الـ 32 للدوري الأوروبي

انتهت مباريات الإياب لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي، وشهدت صعود مانشستر يونايتد وإنتر وخروج أياكس من البطولة.

المباراة الأولى، شهدت فوز أياكس على خيتافي بهدفين لهدف، ولكن هذه النتيجة لم تكن كافية للفريق الهولندي كي يعبر للدور القادم، إذ خسر مباراة الذهاب بفوز خيتافي بهدفين لهدف.

وأغزر المباريات تهديفاً اليوم، كان بين شاختار وبنفيكا والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ليتأهل شاختار إلى الدور القادم بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة.

المزيد من الفرق

وودع سيلتك الأسكتلندي البطولة، بعد خسارته من كوبنهاجن بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب، وبنتيجة 4/2 في مجموع المباراتين.

ووصل إنتر إلى دور الـ 16 بعد فوزه على لودوجوريتس بهدفين لهدف في مباراة الإياب، وأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وضرب مانشستر يونايتد، شباك كلوب بروج بخماسية نظيفة في مباراة الإياب، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

وقمة الإثارة كانت في مباراة كلوج الروماني وإشبيلية الإسباني، التي انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد الأخير بعد تعادله في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، المباراة شهدت في اللحظات الأخيرة تقدم كلوج بهدف قبل أن يلغيه الحكم بداعي وجود لمسة يد، ويشهر البطاقة الحمراء للاعب ميهاي بورديانو لاعب الفريق الروماني.

جدير بالذكر أن قرعة دور ثمن النهائي من البطولة، ستكون صباح الجمعة 28 فبراير الجاري.