الدوري الأوروبي| بيدرو وجيرو يقودان تشيلسي إلى نصف النهائي

البلوز إلى مواجهة فرانكفورت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب تشيلسي على ضيفه سلافيا براج التشيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم بيدرو رودريجيز في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من أوليفييه جيرو.

وفي الدقيقة العاشرة سجل سيمون ديلي مدافغ الفريق التشيكي هدفاً عكسياً بعد تحويله لكرة بيدرو في المرمى.

وفي الدقيقة 17 أضاف جيرو ثالث الأهداف بعد أن رد بيدرو له الهدية، قبل أن يسجل سوسيك أول أهداف براج في الدقيقة 26.

في الدقيقة التالية مباشرةً استمر تعاون بيدرو وجيرو، ليصنع الفرنسي هدفاً جديداً لزميله وينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 4-1.

وفي الدقيقة 51 سجل سيفسيك هدف براج الثاني ثم الثالث في الدقيقة 55، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي 4-3 رغم المحاولات الأخيرة.

بذلك يتأهل البلوز إلى نصف النهائي لمواجهة الفائز أينتراخت فرانكفورت الألماني، بمجموع المباراتين 5-3.