الدوري الأوروبي | انتصارات هامة لتوتنهام ونابولي وروما

توتنهام وروما ونابولي يفوزون وسقوط مفاجئ بالأربعة لأيندهوفن

لم تشهد مواجهات الجولة الثالثة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي ليلة الخميس في البداية أي مفاجآت، حيث فازت الأندية المنتظر أن تفوز في أغلب المباريات.

وحقق توتنهام انتصارًا هامًا على حساب لودوجوريتس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليعزز صدارته لمجموعته ويواصل رحلته الأوروبية مع جوزيه مورينيو.

وسجل هاري كين هدف فريقه الأول ليواصل أرقامه الشخصية، حيث سجل كين هدفه رقم 200 مع توتنهام في مختلف المسابقات، وهو ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم مع النادي، وكذلك كان هدفه الليلة أيضًا هو رقمه 100 خارج أرضه مع توتنهام.

المزيد من الفرق

أما روما فنجح في اكتساح كلوج الروماني بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعبه أوليمبيكو في العاصمة الإيطالية، وفاز نابولي كذلك على ريجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل بنفيكا البرتغالي في مباراة مثيرة أمام جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما خسر هابويل بئر شيفع برباعية أمام ليفركوزن.

وفاز بوزان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ستاندر دو لييج البليجيكي، وتغلب سلافيا براج على نيس الفرنسي بثلاثة أهداف لهدفين.

محدث | صدارة ألمانية .. أكثر الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء هذا الموسم

وسقط بي إس في أيندهوفن الهولندي سقوطًا مدويًا أمام باوك اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدف، وخسر ألكمار أمام ريال سوسييداد بهدف للا شيء.