الدوري الأوروبي .. أرسنال يخسر من فرانكفورت ولاتسيو يحافظ على حظوظ التأهل

نهاية مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وشهدت خسارة أرسنال من فرانكفورت، وفوز لاتسيو على كلوج الروماني.

أرسنال سقط في فخ الهزيمة، أمام فرانكفورت بهدفين لهدف، وافتتح الجانرز أهداف المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق أوباماينج، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها بتسديدة في المرمى.

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وفي الشوط الثاني، وبعد مرور عشر دقائق من بدايته، نجح كمادا من تعديل النتيجة لصالح فرانفكورت، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني، وبفارق نقطة وحيدة عن أرسنال المتصدر، بينما يحتل ستاندرليج البلجيكي المركز الثالث بسبع نقاط.

وحافظ لاتسيو على حظوظ تأهله للدور القادم، بعد فوزه على كلوج بهدف نظيف، وتغلب سيلتك على رين الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو إلى النقطة السادسة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن كلوج صاحب المركز الثاني، ومن المنتظر ان يختتم الفريق الروماني مبارياته في دور المجموعات أمام سيلتك، وسيلعب لاتسيو مع رين في الجولة الأخيرة.

وتغلب سبورتينج لشبونة على ايندهوفن برباعية نظيفة، ليعزز الفريق البرتغالي صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، وفي المركز الثاني لاسك لاينز برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث ايندهوفن برصيد سبع نقاط.