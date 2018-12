الدوري الأوروبي| آرسنال يهزم كاراباج في ليلة عودة كوسييلني

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه كاراباج الأذربيجاني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

شهدت المباراة أول مشاركة للمدافع الفرنسي لوران كوسييلني مع الجانرز منذ 225 يوماً غابهم بسبب الإصابة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

تحليل | كيف تعلم سسكا موسكو درس إقصاء روسيا لإسبانيا من كأس العالم 2018؟

لماذا لا يحتفل محمد صلاح بأهدافه مع ليفربول في الفترة الأخيرة؟

كهربا.. صاعق الزمالك الهجومي!

Laurent Koscielny starts for Arsenal 🙌

The Frenchman's first appearance for the Gunners in 225 days 🔴

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal vs Qarabag 🇦🇿

🕗 8pm