الدوري الأوروبي| آرسنال يمر على حساب نابولي بهدف لاكازيت

نصف النهائي اكتمل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال الإنجليزي على مضيفه نابولي الإيطالي بهدف نظيف في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

بدأ الجانرز بتشكيل مكون من: تشيك – سوكراتيس – كوسيلني – مونريال – نايلز – توريرا – تشاكا – كولاسيناتش – رامسي – لاكازيت – أوباميانج

فيما دفع نابولي بكل من: ميريت – ماكسيموفيتش – تشيريشس – كوليبالي –غلام – كاييخون – ألان – رويز – زيلينسكي – ميليك – إنسيني

البداية أتت في الدقيقة 17 بتسديدة من خوسيه كاييخون تصدى لها بيتر تشيك، تلاه هدف من أركاديوز ميليك في الدقيقة 24 ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 34 حل هنريك مخيتاريان اضطرارياً على حساب آرون رامسي للإصابة، فيما سجل ألكساندر لاكازيت هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة في الدقيقة 36.

مع بداية الشوط الثاني حل دريس ميرتينز على حساب نيكولا ماكسيموفيتش، فيما تصدى أليكس ميريت لفرصة بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقة 48، ثم تكرر السيناريو ذاته في الدقيقة 58 بين اللاعبين.

وفي الدقيقة 61 حل أمين يونس بدلاً من لورنزو إنسيني، فيما أتى محمد النني على حساب جرانيت تشاكا على الناحية الأخرى.

وفي الدقيقة 68 ترك لاكازيت موقعه لصالح أليكس إيوبي، فيما اختتم نابولي تبديلاته في الدقيقة 71 بنزول ماريو روي بدلاً من فوزي غلام.

بذلك يتأهل الجانرز لمواجهة فالنسيا في نصف النهائي، فائزاً بمجموع المباراتين 3-0.