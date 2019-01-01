الدوري الأوروبي| آرسنال يقلب الطاولة على رين بثلاثية نظيفة

وفياريال يضرب زينيت ذهاباً وإياباً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب آرسنال الإنجليزي على ضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي على ملعب الإمارات.

تقدم بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من آرون رامسي المنتقل بنهاية الموسم الجاري إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف ميتلاند نايلز الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من أوباميانج، لينهي الجانرز الشوط الأول متقدماً بنتيجة تكفل التأهل في ربع الساعة الأول.

وفي الدقيقة 69 أجرى أوناي إيمري تبديله الأول بنزول هنريك مخيتاريان على حساب مسعود أوزيل، ثم أليكس إيوبي على حساب ألكساندر لاكازيت.

وفي الدقيقة 72 تلقى أوباميانج عرضية أرضية من سياد كولاسيناتش ليسجل ثالث الأهداف بسهولة في شباك الضيوف الفرنسيين.

بذلك يتأهل الجانرز إلى ربع النهائي رفقة تشيلسي وفالنسيا ونابولي، بعد خسارته في الذهاب بنتيجة 3-1.

على الناحية الأخرى عمق فياريال الإسباني تفوقه على زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد نهاية الذهاب بفوزه 3-1.

سجل هدفي الغواصات جيرارد مورينو في الدقيقة 29، والكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 47، حيث تبادل اللاعبان صناعة هدفيهما، فيما سجل برانيسلاف إيفانوفيتش هدف زينيت الوحيد في الدقيقة 91.